Будет греметь и заливать: какие регионы Украины окажутся под дождями и грозами на этой неделе

До завершения мая в Украине будет сохраняться нестабильная синоптическая ситуация из-за влияния циклонов и атмосферных фронтов. Во многих регионах прогнозируются осадки в виде дождей, грозовые явления, порывистый ветер, местами возможен и град.

Об этом говорится в прогнозе метеоэксперта Игоря Кибальчича, опубликованном на портале Meteoprog.ua.

На этой неделе в большинстве областей страны будут преобладать дождливые погодные условия. Кое-где возможны сильные ливни, грозы и порывистый ветер.

Температурный фон будет неравномерным по всей Украине. В западных областях будет царить прохладный воздух, из-за чего температура в среднем будет на 4–7 градусов ниже нормы для этого времени года.

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Самые высокие температуры ожидаются на Юго-Востоке, куда будут поступать тёплые массы воздуха из Кавказа и Средней Азии.

Во вторник 27 мая неустойчивые погодные условия с повышенной влажностью прогнозируются для западных, южных и Киевской областей. В центральной части страны днем возможны кратковременные осадки с грозами. На Востоке и Северо-Востоке существенных дождей не предполагается.

Ветры на Левобережье будут преобладать на юго-восточном направлении – скорость 9–14 м/с, с дневными порывами до 15–20 м/с. В других регионах – переменного направления, 5–10 м/с.

В среду, 28 мая, большинство регионов Украины охватят дожди, местами возможны грозы и порывистый ветер. Только на крайнем востоке страны и в Крыму существенных осадков не ожидается.

Ветер в восточной части Левобережья будет преобладать с юго-востока – 9-14 м/с. На другой территории – преимущественно переменное направление со скоростью 5–10 м/с. Температурные показатели ночью составят от +11 до +17 °C, днем от +15 до +22 °C. В восточных регионах столбики термометров поднимутся до +28 °C.

В четверг, 29 мая, по всей территории страны ожидаются дожди. В северо-западных областях местами интенсивные осадки, грозы, шквалы и вероятность града. Относительно сухой остается только погода в Крымском регионе и Приазовье.

Погода на конец мая – начало июня

Ожидается, что в пятницу, 30 мая, ветер в Украине будет преимущественно юго-восточным со скоростью 7–12 м/с, в западных областях – северо-западном направлении, 5–10 м/с. В ночные часы температура будет колебаться в пределах +10…+16 °C, днем – от +14 до +22 °C.

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В субботу, 31 мая, ночью осадки прогнозируются на западе страны, а днем они охватят северные и центральные регионы. Местами возможны грозовые явления. Ветер на Левобережье будет южного направления, на Правобережье – северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температурный режим останется неизменным: ночью +10…+16 °C, днем +14…+22 °C, а на крайнем востоке воздух прогреется до +27 °C.

В воскресенье, 1 июня, ночь обойдется без существенных осадков. Однако днем в западных и восточных областях возможны кратковременные дожди с местными грозами. Преобладает северо-западный ветер, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+17 °C, в западных регионах местами прохладнее – до +4…+9 °C. Днем ожидается +18…+23°C.

В понедельник, 2 июня, дожди разной силы будут выпадать в западных, восточных областях и в Крыму. В других частях страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет сохранять северо-западное направление, скорость – 5-10 м/с. Ночью будет от +8 до +15 °C, днем – +19…+24 °C.

Напомним, синоптики рассказали о возможном летнем снеге в Украине и холодной волне в Европе.

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