Будет как новая: как быстро и легко отмыть микроволновку с помощью лимонного сока

Со временем, после регулярного использования микроволновки, она загрязняется. Особенно, если во время разогрева пищи, вы не накрываете тарелки с едой специальной крышкой. Жирные и липкие брызги оставляют на стенках пятна, которые довольно тяжело отмываются.

Чистка микроволновки займет всего 15 минут с помощью способа, о котором пишет портал prostoway. Вам не придется долго и тщательно оттирать микроволновку от жира и грязи, присохшей к стенкам. И в этом вам поможет обычный лимон.

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Как отмыть микроволновку лимонным соком?

Возьмите широкую миску, которую можно использовать в микроволновке. Наполните чистой теплой водой и добавьте туда немного лимонного сока. Миску поставьте в микроволновку и включите мощность максимум, пусть прибор поработает так 5 минут.

За это время вода в миске начнет испаряться, а пар будет оседать на поверхности внутренней камеры микроволновки, которая размягчит жир и другие загрязнения.

После этого дайте микроволновке постоять еще 10-15 минут, а затем уберите миску с водой и лимонным соком. Теперь остается просто протереть стенки микроволновки изнутри салфеткой из микрофибры.

Микроволновая печь сегодня стоит почти на каждой кухне, поэтому следует знать, как правильно ее устанавливать и почему нельзя ставить микроволновку на холодильник.

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