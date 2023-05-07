Будет как новая: три быстрых и простых способа тщательно очистить кухонную доску от бактерий

Как очистить кухонную доску от бактерий – три способа очистки с дешевыми ингредиентами

Незаменимым предметом на кухне является разделочная доска, используемая для мяса, рыбы, зелени, овощей, фруктов и т.д. Однако такой предмет быстро становится "гнездом" для бактерий.

Чтобы доска долго прослужила, ее нужно поддерживать в хорошем состоянии и ограничивать размножение бактерий. Издание Sante+ поделилось тремя быстрыми и простыми способами очистки.

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1. Очистите разделочную доску белым уксусом и мыльным раствором.

Чтобы естественным образом продезинфицировать разделочную доску, устраняя стойкие следы, можно использовать белый уксус. Этот ингредиент с моющими и дезинфицирующими свойствами позволит благодаря уксусной кислоте побороть бактерии на поверхности и устранить пятна от мяса.

Прежде чем начать, поместите разделочную доску в посудомоечную машину для первой очистки в горячей воде или в емкости с мыльным раствором. Сбрызните уксус после того, как смыли и вытерли чистой сухой тканью, затем повторите ту же операцию, на этот раз используя перекись водорода.

2. Очистите разделочную доску смесью пищевой соды и перекиси водорода.

Некоторые многоцелевые продукты, такие как пищевая сода, могут не только удалить стойкие пятна из разделочных досок, но и удалить неприятные запахи от оседающей там пищи. Этот продукт, смешанный с перекисью водорода, может вернуть пожелтевшей пластиковой доске полное белье и блеск.

Для этого просто распылите раствор на поверхность и оставьте действовать на несколько часов или даже на ночь. На следующий день вымойте доску для мытья посуды и водой и дайте ей высохнуть. Кроме отбеливающего действия, перекись водорода является отличным дезинфицирующим средством, устраняющим все загрязнения.

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3. Продезинфицируйте и очистите разделочную доску лимоном.

Чтобы очистить разделочные доски, возьмите половину лимона и выжмите из него сок. Затем вылейте сок цитрусового фрукта на разделочную доску, чтобы очистить и продезинфицировать ее.

Цедрой потрите поверхность так, чтобы покрыть весь загрязненный участок. Дайте постоять на солнце в течение нескольких часов, затем тщательно промойте холодной водой. Можно использовать и иначе, протирая доску губкой, пропитанной раствором 5-10 капель эфирного масла лимона в стакане воды.

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