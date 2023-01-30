Будет ли повышение пенсий в 2023 году для работающих пенсионеров

Пенсия в Украине - повысят ли пенсию работающим пенсионерам в 2023 году

В апреле производится автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Если после назначения пенсии человек проработал еще два года, у него появляется право на перерасчет пенсии по стажу.

Об этом сообщили в Управлении социального страхования и пенсионного обеспечения аппарата Федерации профсоюзов Украины. Однако минимальный размер пенсии в 2023 году не вырастет.

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Отмечается, что перерасчет производится с 1 числа месяца, в котором поступило обращение. Важно, чтобы заявление с нужными документами подано до 15 числа включительно и с 1 числа следующего месяца, если они поданы после 15 числа (ст. 45 Закона №1058).

Когда перерасчет пенсий происходит автоматически для работающих пенсионеров

Часть четвертой статьи 42 Закона №1058 предусматривает автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Этот пересчет производится ежегодно с 1 апреля. Однако пенсионерам нужно накопить 24 месяца страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета пенсии) по состоянию на февраль месяц года, в котором производится перерасчет.

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Такой перерасчет происходит на наиболее выгодных условиях, то есть либо только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии, либо с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии (абз. 5 ч. 4 ст. 42 Закона №1058).

С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля.

Будет ли повышение пенсий в 2023 году?

Однако, как и по индексации, пунктом 8 Заключительных положений Закона №2710 предусмотрено: в 2023 году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабмином.

В свою очередь, в 2023 году не будет проводиться повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума. Согласно ст. 7 Закона №2710 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, зафиксирован на уровне декабря 2022 года в размере 2093 грн, и в течение 2023 года он не изменится.

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Следовательно, в 2023 году не будет повышения минимального размера пенсии и других составляющих пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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