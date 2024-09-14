Будут бить еще дольше: график магнитных бурь на сентябрь снова изменился

График магнитных бурь на сентябрь 2024 года вновь претерпел изменения. Прогнозируется усиление геомагнитных штормов.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 14 сентября сила геомагнитных колебаний достигла опасных шести баллов. В воскресенье, 15 сентября, ожидается ослабление шторма до 3 баллов, а следующая неделя начнется с пятибалльной бури красного уровня опасности.

17-18 сентября – магнитная буря К-индекса 3

с 19 по 25 сентября – К-индекс 2 (зеленый уровень опасности)

26 и 27 сентября – К-индекс 5

28 сентября – К-индекс 4

29 сентября – К-индекс 3

30 сентября – К-индекс 2

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Магнитные бури: календарь

Магнитные бури сегодня и прогноз на неделю. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури сегодня и прогноз на неделю. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая магнитные бури.

Опасны ли магнитные бури для людей?

Многие люди, особенно метеозависимые, испытывают влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Чаще всего это проявляется как:

головная боль

Слабость и сонливость

Изменения настроения, раздражительность, тревога, депрессия

Проблемы со сном

Обострение хронических болезней.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько способов уменьшить их негативное воздействие:

Здоровый образ жизни: правильное питание, сон, регулярные физические нагрузки укрепляют организм и помогают ему лучше противостоять внешним воздействиям. Режим дня: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни. Отказ от вредных привычек: курение, алкоголь и кофе могут усугублять негативное влияние магнитных бурь. Релаксация: занимайтесь йогой, медитацией или другими видами релаксации, чтобы снять стресс. Лечение хронических заболеваний: своевременное лечение хронических заболеваний поможет снизить риск обострений во время магнитных бурь.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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