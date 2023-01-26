Будут как новые: как вернуть пожелтевшим жалюзи первозданный вид
Многие вместо штор устанавливают жалюзи, чтобы закрыть комнату от яркого солнечного света. Однако со временем даже самые качественные жалюзи желтеют, что портит внешний вид помещения и бросается в глаза, как заходишь в комнату.
Как избавиться от желтого налета на пластиковых жалюзи пишет theLime. Вернуть первоначальный цвет жалюзи помогут отбеливатель или моющее средство для посуды.
Читайте также: Как помыть окна без разводов, чтобы они стали прозрачными, как новые
Как отмыть жалюзи и вернуть им первозданный вид?
- В глубокую емкость, например ванну, нужно набрать большое количество холодной воды и добавить в нее 50 мл отбеливателя или моющего средства;
- Снимаем жалюзи с окон и отправляем их в раствор на 10-15 минут;
- Если загрязнения серьезны, раствор можно усилить 2-3 столовыми ложками лимонного сока.
- После этого протираем жалюзи мягкой тканью или губкой, промываем водой и вытираем чистым полотенцем или бумажными салфетками и вешаем жалюзи на окна.
Попробуйте этот способ и результат вас удивит.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!