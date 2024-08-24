Будут ли отменять тариф 'день-ночь' для двухзонных счетчиков

С 1 августа произошло повышение тарифов на электроэнергию, включая цены для многозонных счетчиков. Однако у потребителей возникают вопросы по дальнейшей судьбе тарифа "день-ночь". Об этом пишет 24 tv.ua.

Актуальность тарифа "день-ночь"

На сегодняшний день базовый тариф на электроэнергию установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Однако для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков действуют другие цены.

Следует отметить, что тариф "день-ночь" для населения остается в силе, и расчеты по нему будут продолжаться по привычной схеме.

Обновлены тарифные ставки

Для двухзонных счетчиков:

Дневной период (07:00-23:00): 4,32 грн/кВт·ч

Ночной период (23:00-07:00): 2,16 грн/кВтч

Для трехзонных счетчиков:

Пиковые часы (08:00-11:00 и 20:00-22:00): 6,48 грн/кВтч (коэффициент 1,5)

Полупиковые часы (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): 4,32 грн/кВтч (коэффициент 1)

Ночные часы (23:00-07:00): 1,73 грн/кВтч (коэффициент 0,4)

Таким образом система дифференцированных тарифов продолжает функционировать, предоставляя потребителям возможность оптимизировать свои затраты на электроэнергию.

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