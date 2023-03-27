Быстрый рецепт воздушной паски: не надо торчать на кухне часами

В Украине верующие совсем скоро будут праздновать Пасху – один из самых больших христианских праздников. Одним из главных блюд на праздничном столе есть паска.

Приготовление этой выпечки может казаться довольно продолжительным и изнурительным. Впрочем, существует рецепт воздушной паски, которая готовится очень быстро.

Общее время приготовления выпечки займет всего 180 минут. Для него понадобятся:

молоко – 50 мл (теплое);

сахар – 3-4 столовых ложки;

дрожжи – 1 пакетик (20 г);

яйца – 5 шт;

сливочное масло – 1 пачка;

мука – 550 г;

цукаты или изюм – по вкусу.

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В большую миску нужно влить молоко, добавить сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

В это время яйца, полежавшие при комнатной температуре, необходимо выбить в чашу для блендера и добавить в них растопленное сливочное масло. Смесь перемешивается, сочетается с молоком и дрожжами, также следует добавить немного соли.

После этого нужно просеять и добавить порцию муку. Тесто замешивается до эластичного состояния, но оно не должно прилипнуть к рукам.

Готовое тесто остается под полотенцем на 2 часа. После этого можно добавить изюм или цукаты по вкусу, перемешать и поместить в формочки для выпечки.

Запекается такая паска в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Проверить готовность теста можно шпажкой.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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