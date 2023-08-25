Бюджетно и быстро: рецепт укропного супа

Суп из укропа по рецепту от Shuba не только полезен и легок, но и дешев.

Ингредиенты:

Укроп, пучок – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Петрушка, пучок – 1 шт.

Сельдерей, корень – 1 шт.

Лавровый лист –3 шт.

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Сметана 20% – 2 ст. л.

Мука пшеничная – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Свиная грудинка – 200 г

В кастрюлю налейте два литра воды, положите туда кусок мяса. Добавить лавровый лист и варить 50 минут.

Очистите измельчите овощи. Через 50 минут положите их в бульон. Варите до мягкости.

Нарежьте укроп, выложите в суп и варите еще 10 минут.

Отдельно смешайте сметану с небольшим количеством готового супа. Влейте получившуюся смесь в суп, посолите и добавьте перец по вкусу.

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