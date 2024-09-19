Части переселенцев придется вернуть деньги государству: что произошло

Внутри перемещенные лица, получающие государственную помощь, могут столкнуться с необходимостью вернуть выплаченные денежные средства. Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады Михаил Цымбалюк, это касается тех, кто не сообщил о значительном увеличении доходов.

Законодательство предусматривает, что если доход на одного члена семьи ВПЛ превысит определенный порог (9 444 гривны), то выплаты прекращаются. Более того, получатели пособия обязаны вернуть все средства, полученные за период, когда их доход превышал установленную норму. К примеру, если доход семьи увеличился в июле, то вернуть придется выплаты как за июль, так и за июнь.

Вас также заинтересует: Какая категория переселенцев может получить бесплатные квартиры

Однако по словам нардепа, таких случаев среди переселенцев крайне мало. Большинство ВПЛ продолжат получать помощь. Цымбалюк отметил, что у социальных служб достаточно инструментов для проверки доходов граждан, поэтому скрыть дополнительные заработки будет сложно.

Нововведение призвано обеспечить справедливое распределение государственной помощи и предотвратить случаи мошенничества. В то же время эксперты отмечают, что процедура возврата средств должна быть прозрачной и не усложнять жизнь тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Внутри перемещенные лица должны тщательно следить за изменениями в своем финансовом состоянии. В случае увеличения доходов необходимо своевременно уведомить об этом социальные службы. Это поможет избежать недоразумений и проблем с возвратом средств.

Напомним, мы уже писали, как онлайн оформить коммунальные льготы для ветеранов войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!