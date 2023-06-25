Чеченские подразделения снялись с Марьинки, ВСУ накрыло их огнем вдогонку – Чепурный (видео)

Чеченские подразделения, воюющие против защитников Украины в Марьинке, отступили ночью 24 июня. Они снялись ночью и начали выходить.

Об этом сообщил в телеэфире пресс-офицер 79 ОДШБр ДШВ ВСУ Ярослав Чепурный

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"Сегодня ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьинке, снялись неожиданно и начали выходить из Марьинки. Наша аэроразведка заметила это и мы нанесли противнику огневое поражение. Один БТР даже подвели", – заявил он.

Напомним, бойцы 3-й штурмовой зачистили от россиян часть канала Северский Донец.

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