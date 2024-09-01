Чего ожидать потери военного билета и как его восстановить

Согласно обновленному законодательству Украины о мобилизации, каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, а также некоторые категории женщин обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Это требование обязательно для всех, кто подлежит военному учету. Об этом пишет Novyny.live.

Почему военный билет важен?

Он говорит о том, что лицо состоит на военном учете и выполняет свои обязанности перед государством. В военном билете указывается категория годности к военной службе, определенная военно-врачебной комиссией. В документе отображаются все сведения о прохождении военной службы, обучении и других видах военной подготовки.

Что делать, если вы потеряли военный билет или нет его вообще?

В таких случаях необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту жительства для оформления временного удостоверения военнообязанного. Это удостоверение имеет такую же юридическую силу, что и обычный военный билет, и действует до момента оформления нового документа.

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Какие категории граждан должны иметь военный билет?

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.

Женщины, имеющие специальность, которые могут быть использованы во время военного положения.

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие военного билета?

Законодательством Украины предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета. Конкретные санкции могут отличаться в зависимости от обстоятельств дела, но обычно предусматривают наложение штрафа.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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