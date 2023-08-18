Чем полить петунии, чтобы они цвели до поздней осени

Как удобрять петунии, чтобы они процветали как можно дольше

Под занавес летнего сезона, когда петунии начинают терять свою живость, имеем возможность восстановить их блестящий вид и продолжить радоваться их цветущей пышной краске до первых морозов. Выполнить эту задачу можно путем правильной обрезки и кормления специальным удобрением.

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Когда август расцветает в полный размах, петунии обычно начинают терять свою привлекательность, пишет Телеграф. Чтобы помочь растениям восстановить силу и продолжить цветение, прежде всего необходимо избавиться от увядших цветоносов и семенных коробочек, которые забирают важные ресурсы. С помощью каленых садовых ножниц рекомендуется сократить побеги до длины около 20 см. Периодическое прищипывание верхушек побегов способствует компактному и более богатому кущению растения.

После процедуры обрезки следующим важным шагом является внесение комплексного удобрения для петуний. Это можно сделать путем полива или опрыскивания. Также важно позаботиться о подкормке петуний янтарной кислотой (3 г препарата на 1 литр воды) через сутки после главного кормления.

Успешное цветение петуний требует большого количества солнечных лучей. Обеспечьте своим растениям достаточно солнечного света, разместив горшки или грядки на хорошо освещенном месте.

Важно также обеспечить тщательный полив петуний, даже если они относительно устойчивы к засухе. Увлажненная почва является ключом к их успешному росту. Поливайте растения отстоявшейся водой, избегайте попадания влаги на бутоны и оставляйте растения на хорошо дренированной почве.

Помните, что правильный подход к уходу за петуниями в последние месяцы лета позволит вам не только восстановить их энергию и красоту, но и насладиться невероятной цветочной утечкой вплоть до прихода осенних первых морозов.

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