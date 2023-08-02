Чем прикормить свеклу в августе, чтобы получить большие плоды

Как удобрять красную свеклу в августе, чтобы получить большой урожай

Август, последний месяц летнего сезона, обычно становится временем, когда дачники начинают убирать урожай некоторых культур. Однако именно этот период является идеальным для внесения подкормки для свеклы, ведь именно сейчас растения находятся в период активного роста.

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Внесение фосфора, калия и азота в почву в августе поможет свекле расцвести щедрым урожаем в конце сезона, пишет Телеграф. Благодаря хорошо сбалансированному питанию корнеплоды станут не только большими, но и сладкими и сочными.

Для такой подкормки можно использовать удобрение "нитроаммофоска", доступное в любом специализированном магазине. Для подготовки раствора удобрения нужно растворить 40 г в ведре воды и заливать свеклу. При внесении питательной жидкости важно избегать попадания ее под корень растений – лучше обливать посева между рядами. На один погонный метр рекомендуется использовать около двух литров удобрительного раствора.

Для усиления эффекта после внесения питательной жидкости в междурядья желательно залить свеклу теплой отстоянной водой. Таким образом, растения получат необходимую поддержку и станут готовыми к поразительному сбору урожая в конце сезона.

Напомним, качество и количество урожая картофеля зависит от времени посадки и условий роста.

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