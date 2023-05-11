Четверо астронавтов отправятся на МКС, чтобы впервые вырастить стволовые клетки в космосе

В мае 2023 года команда ученых планирует осуществить отправку стволовых клеток в космос с целью исследования влияния ограниченной гравитации на развитие клеток сердца и мозга. Об этом пишет издание Space.

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Команда миссии Axiom Space Ax-2, которая будет состоять из туристов-астронавтов, проведет первую в своем роде культуру стволовых клеток на Международной космической станции.

Запуск миссии запланирован на 21 мая из Космического центра Кеннеди в США с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Миссия продлится всего одну неделю. Научный экспертный коллектив прибудет в Космический центр Кеннеди за семь дней до запуска для подготовки стволовых клеток и их загрузки на космический корабль.

Участники миссии Ax-2 будут выращивать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) – это тип стволовых клеток, которые могут развиваться в три основных группы клеток, составляющих тело человека. Основной задачей эксперимента является изучение влияния низкой гравитации на развитие этих клеток в клетки мозга и сердца.

Выращивание ИПСК на Земле является сложной задачей, преимущественно из-за гравитационных эффектов, которые могут ограничивать их рост. Условия низкой гравитации, такие как в космосе на МКС, надеются помочь преодолеть эти препятствия и получить новые сведения.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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