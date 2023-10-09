Четыре комнатных растения, которые станут магнитом для удачи

Комнатные растения обладают способностью очищать воздух и положительно влиять на жильцов дома. Некоторые из них – настоящий магнит для денег и удачи.

Есть четыре растения, которые будут заряжать дом положительной энергетикой, будут привлекать благополучие. Об этом рассказали эксперты издания Sante Plus.

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1. Мята не только приятно пахнет, но и полезна для приготовления настоев. Она также привлекает положительные эмоции и помогает бороться с бессонницей. Растение нужно ставить в месте, где будет много природного света.

2. Эвкалипт. Это растение поможет освободить дом от негативной энергии, освободив пространство для позитива и удачи.

3. Нефритовое дерево – растение с круглыми листьями, которые являются воротами для процветания и успеха. Ее нужно разместить у входа в дом.

4. Орхидея – одно из самых ярких цветущих растений, обладающее уникальной способностью приносить удачу в жизнь и любовь.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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