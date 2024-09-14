Чиновники в Украине получают в 2,5 раза больше средней зарплаты украинцев
К 2024 году в центральных органах власти фактически работало 110 тысяч государственных служащих. В то же время по данным штатных расписаний, количество таких работников составляло 147 тысяч.
Бюджет включал финансирование выплат для 37 тысяч человек, которые фактически не были трудоустроены. В этот момент основной оклад служащих составлял примерно 30%, тогда как премии и бонусы составляли 70%. Об этом пишет 24 Канал.
С 2024 года стартовала реформа, согласно которой основной оклад вырос до 70%, а премии ограничили до 30%. Вероятно, вследствие этого с апреля максимальная штатная численность персонала сократилась до 14%, тогда как ранее она составляла 25%.
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В каких ведомствах выросли зарплаты больше всего
Больше всего высоких зарплат у чиновников, которые работают в Министерстве экономики. С начала года средняя зарплата в этом ведомстве увеличилась с 38 тысяч гривен до 77 тысяч.
Также средняя зарплата в таких министерствах в 2024 году превысила 50 тысяч гривен:
- Минцифры;
- Минюст;
- Минфин.
Напомним, что работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году, ожидают штрафы.
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