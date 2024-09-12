Что будет предусматривать принцип 'воюй или работай': Шмыгаль объяснил экономическое бронирование

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал изменения в системе бронирования от мобилизации. По его словам, правительство работает над тем, чтобы сделать этот процесс более справедливым и прозрачным.

Ключевым принципом новой системы должно стать понимание того, какой вклад каждый украинец вносит в общую победу. Шмыгаль подчеркнул, что понятие "экономическое бронирование" не совсем корректно, поскольку оно не отражает полную картину, сообщает LB.ua.

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Вместо этого правительство стремится установить четкие критерии, которые позволят определить, кто имеет право на бронирование, а кто нет. По словам премьера, новые правила бронирования будут основаны на следующих принципах:

Справедливость: каждый украинец должен понимать, по каким критериям принимаются решения о бронировании.

Прозрачность: процесс бронирования должен быть открыт для общественности.

Эффективность: система бронирования должна обеспечить необходимое количество специалистов для работы на критически важных предприятиях, но не ограничивать мобилизацию.

Шмыгаль отметил, что новые правила будут разработаны совместно с военными и бизнесом. Это позволит учесть все нюансы и создать систему, которая будет эффективно работать.

По словам премьера, основные изменения будут касаться критериев, по которым предприятия могут получить право на бронирование своих работников. В частности, будут уточнены требования по уплате налогов, средней заработной платы и другим показателям.

Шмыгаль подчеркнул важность развития малого и среднего бизнеса. Именно этот сектор экономики сможет создать новые рабочие места и помочь восстановить экономику после войны.

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