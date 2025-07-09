Что будет с ценами на бензин в июле: водителям рассказали, к чему готовиться

На украинских АЗС произошло незначительное повышение цены на бензин А-95. По состоянию на 8 июля в крупных сетях он продается в среднем по 58,96 грн/л, что на 1 копейку больше по сравнению с предыдущим днем.

Между тем представители рынка прогнозируют, что до конца недели (до 13 июля) не следует ожидать существенных изменений в стоимости бензина. Его цена будет оставаться на текущем уровне. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

По их данным, на крупных сетевых АЗС цены на бензин варьируются от 54,16 до 61,99 грн за литр. Самая высокая цена:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Выгодные цены предлагает сеть АЗС "Укр-Петроль", где стоимость бензина составляет 54 грн за литр.

Что будет с ценами на бензин в июле: водителям рассказали, к чему готовиться. Источник: ''Минфин'' Что будет с ценами на бензин в июле: водителям рассказали, к чему готовиться. Источник: ''Минфин''

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Как изменятся цены на бензин на автозаправках

Согласно материалу издания delo.ua, на рынке прогнозируют снижение цен на бензин. Однако, как отмечает Дмитрий Леушкин, основатель группы "Прайм", в ближайшем будущем это вряд ли произойдет.

По его словам, снижение цен пока сдерживается рядом факторов, среди которых:

нестабильная геополитическая ситуация в мире.

повышение курса евро, поскольку акцизы на горючее определяются именно в этой валюте.

"Снижение цен пока притормаживается на фоне колебаний нефтяных котировок. А также подорожания евро", – говорит эксперт.

При этом отмечается, что, несмотря на имеющийся на рынке "дефицит качественного бензина", предложений от малых НПЗ хватает. Поэтому, хотя на оптовом рынке возможны колебания, они не будут влиять на розничные цены.

"Поэтому цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными", – подытожили аналитики.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему бензин будут разбавлять спиртом и как это отразится на качестве и ценах на горючее.

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