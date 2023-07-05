Что делать и где нельзя прятаться от грозы с громом и молнией

Летом люди часто проводят время на открытом воздухе. Однако наслаждаясь летними развлечениями, мы должны помнить о безопасности, особенно когда на небе появляются темные тучи и начинает греметь и сверкать.

Национальная метеорологическая служба США напоминает о важности молниезащиты и дает советы, чтобы избежать опасности, передает nypost.

Каждый год в среднем становится жертвами молнии около 20 человек только в США. Чтобы повысить осведомленность об этой угрозе, Национальная метеорологическая служба ввела лозунги: "Когда гремит гром, зайдите в помещение" и "Увидите вспышку, зайдите внутрь".

Читайте также: Молния дважды ударила в пассажирский самолет в США (жуткое видео)

Эксперты отмечают, что если вы слышите гром или видите молнию, вы находитесь в опасности. Иногда удары молнии могут произойти даже без дождя, поэтому даже в сухую погоду нужно быть бдительным.

Специалист по молнии Аарон Тредвей рекомендует следующие меры безопасности:

Быстрее ищите убежище, если вы услышали гром или увидели удар молнии. Даже на воде или в походе, попробуйте найти закрытое место или перейдите к ближайшему укрытию. Во время грозы всплывающие облака могут сначала нанести удары молнии в облаках, поэтому после начальной вспышки у вас немного времени, чтобы укрыться. Но не забывайте, что шторм может быстро усилиться, поэтому лучше не задерживаться слишком долго на открытом пространстве. После того, как вы нашли убежище, подождите около 30 минут, прежде чем выйти на улицу, чтобы убедиться, что опасность прошла. Самыми безопасными местами для укрытия от молнии является надежное закрытое здание или автомобиль. Даже если риск существует, в здании или автомобиле электрический заряд от молнии пройдет по металлическим элементам и не навредит вам.

Эксперты также подчеркивают, какие места следует избегать во время грозы:

Избегайте деревьев, особенно отдельных, которые могут привлечь удар молнии. Избегайте открытых пространств, таких как луга или скалы. Избегайте крытых мест для пикника, поскольку это может повысить риск получить удар молнии. Не ложитесь на землю, поскольку это увеличит площадь, по которой может пройти заряд.

Напомним, что нет абсолютно безопасного места на улице во время грозы, поэтому важно следить за прогнозами погоды и избегать рискованных ситуаций. Не забывайте, что молния может быть опасна для жизни, поэтому следуйте советам экспертов и обеспечите свою безопасность во время непогоды.

Недавно на россии от удара молнии погиб мужчина. Он пытался пробежать к укрытию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!