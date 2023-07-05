Что делать и где нельзя прятаться от грозы с громом и молнией
Летом люди часто проводят время на открытом воздухе. Однако наслаждаясь летними развлечениями, мы должны помнить о безопасности, особенно когда на небе появляются темные тучи и начинает греметь и сверкать.
Национальная метеорологическая служба США напоминает о важности молниезащиты и дает советы, чтобы избежать опасности, передает nypost.
Каждый год в среднем становится жертвами молнии около 20 человек только в США. Чтобы повысить осведомленность об этой угрозе, Национальная метеорологическая служба ввела лозунги: "Когда гремит гром, зайдите в помещение" и "Увидите вспышку, зайдите внутрь".
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Эксперты отмечают, что если вы слышите гром или видите молнию, вы находитесь в опасности. Иногда удары молнии могут произойти даже без дождя, поэтому даже в сухую погоду нужно быть бдительным.
Специалист по молнии Аарон Тредвей рекомендует следующие меры безопасности:
- Быстрее ищите убежище, если вы услышали гром или увидели удар молнии.
- Даже на воде или в походе, попробуйте найти закрытое место или перейдите к ближайшему укрытию.
- Во время грозы всплывающие облака могут сначала нанести удары молнии в облаках, поэтому после начальной вспышки у вас немного времени, чтобы укрыться. Но не забывайте, что шторм может быстро усилиться, поэтому лучше не задерживаться слишком долго на открытом пространстве.
- После того, как вы нашли убежище, подождите около 30 минут, прежде чем выйти на улицу, чтобы убедиться, что опасность прошла.
- Самыми безопасными местами для укрытия от молнии является надежное закрытое здание или автомобиль. Даже если риск существует, в здании или автомобиле электрический заряд от молнии пройдет по металлическим элементам и не навредит вам.
Эксперты также подчеркивают, какие места следует избегать во время грозы:
- Избегайте деревьев, особенно отдельных, которые могут привлечь удар молнии.
- Избегайте открытых пространств, таких как луга или скалы.
- Избегайте крытых мест для пикника, поскольку это может повысить риск получить удар молнии.
- Не ложитесь на землю, поскольку это увеличит площадь, по которой может пройти заряд.
Напомним, что нет абсолютно безопасного места на улице во время грозы, поэтому важно следить за прогнозами погоды и избегать рискованных ситуаций. Не забывайте, что молния может быть опасна для жизни, поэтому следуйте советам экспертов и обеспечите свою безопасность во время непогоды.
Недавно на россии от удара молнии погиб мужчина. Он пытался пробежать к укрытию.
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