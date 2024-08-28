Что делать квартиранту, если умер владелец квартиры

Смерть собственника арендованной квартиры ставит перед арендатором ряд вопросов, касающихся дальнейшего проживания и условий аренды. Разберемся подробнее, как поступать в такой ситуации. Об этом пишет РБК.

Переход права собственности на квартиру

После смерти владельца право собственности на квартиру переходит к его наследникам. Однако, к моменту оформления наследства, новые владельцы не имеют полномочий по недвижимости.

Обязанности арендатора к оформлению наследства

Арендатор продолжает платить арендную плату согласно условиям договора. Рекомендуется временно хранить средства или переводить их на депозит нотариуса, занимающийся оформлением наследства. Это обезопасит от двойных платежей в случае, если наследников будет несколько. Как только наследники будут установлены, нужно связаться с ними для обсуждения дальнейших условий аренды.

Перезаключение договора аренды

После оформления наследства новые владельцы могут:

Если условия договора устраивают обе стороны, договор может быть продлен без изменений. Новые владельцы могут предложить изменить условия аренды, например повысить арендную плату. Владельцы вправе расторгнуть договор аренды, предупредив арендатора за установленный договором срок.

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Особенности, когда наследников несколько

Если наследников несколько, процедура усложняется. Арендатор может внести арендную плату на депозит нотариуса. Это позволит избежать двойных платежей и гарантировать, что средства будут переданы законному наследнику.

Важные нюансы:

Верховный Суд подтвердил, что право на получение арендной платы возникает с момента открытия наследства. Оплата на депозит нотариуса является самым безопасным способом избежать рисков. Арендатор имеет право на предупреждение об изменении условий договора или его расторжении.

Смерть владельца съемной квартиры – это непростая ситуация, которая требует внимательного подхода. Следуя указанным рекомендациям, арендатор сможет минимизировать риски и обеспечить свои права.

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