Что делать потребителю в случае обнаружения ошибки в платежках за распределение газа

Украинским потребителям разъяснили, почему иногда средства за услугу распределения газа могут не зачисляться на их лицевой счет. Это может происходить из-за типичных ошибок при совершении платежа.

Потребители должны вносить оплату за распределение газа ежемесячно до 20 числа. Контролировать статус начислений и поступлений можно в своем личном кабинете, где также доступны данные о показателях счетчика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского филиала "Газсети".

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Однако иногда деньги не попадают на лицевой счет. Основными причинами такого сбоя являются неверно указанные платежные реквизиты — в частности, отсутствие информации о плательщике (ФИО, адрес, номер лицевого счета) или ошибки во введенных данных.

В случае если средства не засчитались или были ошибочно переведены на другой счет, клиентам советуют действовать по такому алгоритму. Чтобы внести оплату на правильный счет, необходимо подготовить заявление на зачисление, добавить копию квитанции о платеже, а также предоставить копии паспорта и идентификационного кода. Все эти документы следует отправить в харьковский филиал "Газсети". Контактную информацию компании можно найти на ее официальных ресурсах.

Если же средства по ошибке перечислили на счет сторонней организации, нужно подать заявление на возврат платежа непосредственно в то учреждение, куда попали деньги. К заявлению необходимо добавить копию платежного документа, паспорт, идентификационный код и банковскую выписку с номером IBAN, куда должен быть произведен возврат.

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