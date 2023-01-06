Что изменится для пенсионеров в 2023 году и какие доплаты они получат

Пенсия в Украине - кому из пенсионеров перечислят выплаты - идексация пенсий в 2023 году

В 2023 году ожидается ряд изменений, касающихся пенсионеров. Главным событием станет индексация пенсионных выплат.

Однако у большей части пенсионеров пенсия вырастет всего на 5%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и ученым, сообщает "На пенсии".

Кроме этого, планируется перерасчет минимальных пенсий чернобыльцам, а с 1 апреля 2023 года произойдет автоматический перерасчет пенсий работающим гражданам.

С 1 декабря 2022 года минимальный размер пенсии по возрасту составил 2093 грн. А в 2023 году не планируется его повышение, а размер выплат останется прежним.

Ожидается, что пенсии чернобыльцам в 2023 году будут такие, как средняя зарплата в Украине. То есть до 18261 грн.

Пенсия по инвалидности

Если есть инвалидность 1-й группы, то общий размер пенсии – 100% от среднего заработка.

1-й группы, то общий размер пенсии – 100% от среднего заработка. Если инвалидность 2-й группы – не ниже 80%,

Инвалидность 3-й группы – не менее 60%.

В 2023 году будут дополнительные выплаты тем, кто получает пенсию меньше минимальной, а также для пенсионеров с большим стажем. За сверхурочный год стажа (женщины – 30 лет, мужчины – 35) доплата по 20,93 грн.

Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности:

лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, будут иметь 100% размера пенсии по возрасту.

Лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет – 90% пенсии по возрасту.

Лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет – 50% пенсии по возрасту.

Пенсия по потере кормильца

Размеры пенсий по потере кормильца будут следующие:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту;

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту.

Если же погиб кормильец-военнослужащий, то на размер выплат влияет и причина смерти. Если это произошло при исполнении обязанностей военной службы, то предусмотрено:

70% денежного довольствия погибшего кормильца каждого нетрудоспособного члена семьи – отца, жены (жена), или другого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи.

50% денежного довольствия погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены или мужа).

Если кормильец погиб из-за несчастного случая и это не связано с военной службой, то пенсия будет 30% денежного довольствия кормильца.

Напомним, что в Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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