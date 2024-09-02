Что изменится с сентября для военнообязанных со статусом 'ограниченно подходящий'

Ситуация вокруг мобилизации в Украине продолжает меняться. После продления военного положения до 9 ноября 2024 года и отмены статуса "ограниченно пригодный" возникло много вопросов относительно того, кого могут призвать в ряды ВСУ. Об этом пишет novyny.live.

Кто подлежит мобилизации с 1 сентября 2024 года?

Согласно текущему законодательству, мобилизации подлежат:

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет признаны годными к военной службе по состоянию здоровья.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с военного учета, но признанные годными к службе по состоянию здоровья в условиях военного положения. Эти граждане должны до 4 февраля 2025 пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получить соответствующий статус.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет:

Окончили военную кафедру: являются офицерами запаса и не причислены к магистратуре.



Отслужили срочную службу: кроме тех, кто был демобилизован недавно (их могут мобилизовать только через год).



Имели статус "непригодный" или "ограниченно пригодный" по старому законодательству: им необходимо пройти повторную ВЛК.

Важные нюансы:

Отмена статуса "ограничен"

Это означает, что все мужчины, ранее имевшие этот статус, должны пройти повторную ВЛК и получить один из двух возможных статусов: "пригодный" или "непригодный".

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Мобилизация 18-летних

Хотя по общему правилу 18-летних не мобилизуют, есть исключения для тех, кто имеет военную специальность или отслужил срочную службу.

Законопроект №11379-д

Этот законопроект предусматривает запрет мобилизации бывших "ограниченно пригодных" мужчин до 25 лет и возможность увольнения со службы тех, кого уже мобилизовали из этой категории.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготах, предусмотренных для детей УБД и участников АТО.

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