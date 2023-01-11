Что нельзя ставить на стол на Щедрый вечер

Что нельзя готовить на Маланки и Василия

Украинцы отмечают Щедрый вечер в канун Старого Нового года (по старому стилю 13 января). В настоящее время принято накрывать стол, приглашать гостей и петь щедривки.

По христианскому календарю Щедрый вечер выпадает на День преподобной Мелании, поэтому в народе на этот праздник еще говорят Меланки.

Как и на Сочельник, на Меланки идут на Богослужение и готовят праздничный ужин – Щедрую, поскольку здесь уже не песни. На стол ставят колбасы, ветчину, студень, богатую кутью с маслом и т.п. Но что же нельзя подавать гостям и семье и какие запреты действуют в этот день, подробнее читайте в материале UAportal.

Что запрещено ставить на стол

Согласно народным поверьям, на стол в этот день лучше не ставить рыбу. Поскольку из-за этого счастье может быстро покинуть дом и отплыть из него, как крошечная рыбка.

Кроме того, такое же мнение бытует и в отношении птицы. Потому что счастье тоже может улететь из дома.

Что нельзя делать 13 января

На Маланки не нужно браться за новое дело. Люди верили, что из этого ничего не выйдет.

Нельзя ставить на стол блюда из рыбы и птицы, потому что счастье может убежать из дома.

Не давайте или не берите деньги взаймы 13 января. Иначе весь год вас будут преследовать долги.

Нельзя выносить мусор и перечислять мелочь в кошельке, чтобы не отпугнуть достаток.

Заметим, что на Маланке 13 января уже закончился рождественский пост. Поэтому этот вечер потому и называют "Щедрым", поэтому готовят много мяса, богатую кутью и другие питательные блюда.

Говорят, если блюда на столе будут щедрыми и разнообразными, то и весь год будет таким же. Традиционными на этот праздник считают блюда из свинины – символ плодородия и изобилия.

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