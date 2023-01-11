Что нельзя ставить на стол на Щедрый вечер
Украинцы отмечают Щедрый вечер в канун Старого Нового года (по старому стилю 13 января). В настоящее время принято накрывать стол, приглашать гостей и петь щедривки.
По христианскому календарю Щедрый вечер выпадает на День преподобной Мелании, поэтому в народе на этот праздник еще говорят Меланки.
Как и на Сочельник, на Меланки идут на Богослужение и готовят праздничный ужин – Щедрую, поскольку здесь уже не песни. На стол ставят колбасы, ветчину, студень, богатую кутью с маслом и т.п. Но что же нельзя подавать гостям и семье и какие запреты действуют в этот день, подробнее читайте в материале UAportal.
Что запрещено ставить на стол
Согласно народным поверьям, на стол в этот день лучше не ставить рыбу. Поскольку из-за этого счастье может быстро покинуть дом и отплыть из него, как крошечная рыбка.
Кроме того, такое же мнение бытует и в отношении птицы. Потому что счастье тоже может улететь из дома.
Что нельзя делать 13 января
- На Маланки не нужно браться за новое дело. Люди верили, что из этого ничего не выйдет.
- Нельзя ставить на стол блюда из рыбы и птицы, потому что счастье может убежать из дома.
- Не давайте или не берите деньги взаймы 13 января. Иначе весь год вас будут преследовать долги.
- Нельзя выносить мусор и перечислять мелочь в кошельке, чтобы не отпугнуть достаток.
Заметим, что на Маланке 13 января уже закончился рождественский пост. Поэтому этот вечер потому и называют "Щедрым", поэтому готовят много мяса, богатую кутью и другие питательные блюда.
Говорят, если блюда на столе будут щедрыми и разнообразными, то и весь год будет таким же. Традиционными на этот праздник считают блюда из свинины – символ плодородия и изобилия.
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