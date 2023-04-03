Что значит, когда собаки "улыбаются"

Зубастая улыбка собак не всегда является признаком агрессии, однако многие ошибаются, думая, что это именно так. По словам доктора Лоре Хауга, который является специалистом по ветеринарному поведению, все собаки могут улыбаться, а некоторые породы даже генетически склонны к этому больше других. Эту информацию сообщает "Yahoo! News".

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Собаки способны улыбаться, оттягивая одну или обе губы назад и показывая все или некоторые зубы. Это поведение спокойно и направлено, к сожалению, только на людей. Собаки не показывают такой улыбки друг другу, поскольку это не часть их природы, отмечает доктор Хауг.

Он объясняет, что улыбка является формой "активного подчинения". Это означает, что, когда собака улыбается, она показывает свою покорность и готовность подчиниться своему владельцу.

Также собаки могут улыбаться, когда они чувствуют вину или когда их пытаются заставить сделать что-то, что они не хотят, например, принять ванну. Это означает, что если собака улыбается при выполнении неправильных действий, то она пытается избежать неприятностей или конфронтации со своим владельцем.

Хауг отмечает важность изучения языка тела собак, чтобы понимать их эмоции и потребности. Например, уши, хвост, мимика и осанка тела могут дать важную информацию о настроении и состоянии собаки.

По мнению доктора, самое важное – это научиться общаться со своими собаками и понимать их язык тела. Это поможет избежать недоразумений, выстроить доверие и укрепить отношения между человеком и животным.

Следовательно, улыбка у собак является сложной формой общения и может иметь разные значения в зависимости от контекста и языка тела собаки. Важно прилагать усилия для изучения языка тела собак и устанавливать с ними эффективное общение на основе взаимопонимания и доверия.

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