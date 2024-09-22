Чудо природы или реинкарнация: в Индии родилась девочка с генетической аномалией, которую считают богиней

В северном штате Раджастхан, в городе Бхаратпур, родилась девочка, имеющая 14 пальцев на руках и 12 пальцев на ногах. Ее родители убеждены, что это не случайность, а реинкарнация многорукой индуистской богини Дхологарх Дэви, чей храм находится недалеко от места рождения ребенка.

Об этом сообщает DailyStar

У девочки по семь пальцев на каждой руке и шесть – на каждой ноге. Местные жители вместе со счастливыми родителями считают ее рождение "божественным чудом" и не принимают во внимание медицинские объяснения.

"Мать 26 пальцев – это не угроза для здоровья, хотя это и есть генетическая аномалия. Во всем остальном ребенок абсолютно здоров", – объяснил доктор Сони из больницы, где родилась девочка.

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По информации врачей из больницы Great Ormond Street Hospital, такая генетическая аномалия, как полидактилия, достаточно распространена. Медики отмечают, что если один из родителей имеет лишний палец на руке или ноге, существует 50% вероятности, что дети также будут иметь эту особенность.

Дядя ребенка сообщил журналистам, что вся семья, включая 25-летнюю мать Сарджу Дэви и отца Гопала Бхаттачарью, работающего в полиции, невероятно счастливы.

Чудо природы или реинкарнация: в Индии родилась девочка с генетической аномалией, которую считают богиней. Источник: Newsflash Чудо природы или реинкарнация: в Индии родилась девочка с генетической аномалией, которую считают богиней. Источник: Newsflash

Семья пока не разглашает, намерены ли сделать операцию для удаления лишних пальцев.

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