Действительный ли военный билет старого образца: ответ юриста

Кабмин утвердил новую форму военного билета. Также в приложении "Резерв+" теперь доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом для проверки информации.

Юрист Марина Бекало отметила, что военный билет старого образца остается в силе. Об этом пишет УНИАН.

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В соответствии с пунктом 55 Постановления Кабинета Министров Украины № 560, военно-учетный документ, подтверждающий воинскую обязанность его владельца, выданный до вступления в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", остается действительным и не требует обязательной замены в случае утверждения новой формы военно-учетного документа органом государственной власти.

В Минобороны ранее отметили, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

Следовательно, его копию можно применять в любых случаях, когда это нужно, например, при трудоустройстве или получении услуг в ЦНАПе.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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