Делайте это вечером, чтобы крепче спать ночью и улучшить память

Иметь хорошую память – это важно, и хорошая новость в том, что есть простой способ достичь этого, даже более простой, чем вы можете вообразить. Эта необычная привычка перед сном может приносить больше пользы, чем вы думаете.

Эфирные масла оказались многогранными помощниками для здоровья. Вне способности успокоить вас, они могут помочь улучшить память. Последние исследования свидетельствуют, что пожилые люди, которые вдыхают ароматические масла перед сном, показывают более 200% улучшения в когнитивных тестах. Об этом пишет Everyday Health.

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Оказывается, что использование диффузора с эфирными маслами может быть простым и эффективным способом улучшить память и когнитивные способности без труда с вашей стороны. Эта привычка может служить защитой от возможной деменции. Чтобы почувствовать результаты, всего шесть месяцев ароматерапии оказались в изобилии.

Оказалось, что обоняние играет немаловажную роль в расширении и укреплении памяти. Когда обоняние неисправно, области мозга, ответственные за память, начинают ухудшаться, объяснил Майкл Леон, автор исследования.

Участники исследования проводили вдыхание ароматических масел в течение первых двух часов сна. В течение полугода использовались семь разных ароматов, в том числе роза, апельсин, лимон, мята, эвкалипт, розмарин и лаванда.

В начале и во время завершения эксперимента участники проходили тестирование, включая перечень слов, обычно используемых для оценки памяти и вербального обучения. После шести месяцев участники улучшили свои результаты на 226%.

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