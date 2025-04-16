Денежная помощь при выходе на пенсию: что это такое и как получить

Специалисты Главного управления Пенсионного фонда в Тернопольской области напомнили: чтобы получить единовременную денежную помощь при выходе на пенсию за выслугу лет, важно, чтобы на день достижения пенсионного возраста человек работал в должности. В управление обратился мужчина, который в августе 2025 года достигнет пенсионного возраста и имеет более 35 лет медицинского стажа в государственных медицинских учреждениях. Его интересовало, обязательно ли увольняться с работы, чтобы иметь право на выплату.

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В ПФУ объяснили: увольнение не обязательно. Об этом пишет sud.ua.

Главное условие — по состоянию на дату достижения пенсионного возраста (в соответствии со ст. 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") лицо должно работать в государственном или коммунальном учреждении в должности, предусматривающем право на пенсию за выслугу лет.

Следовательно, если все остальные требования соблюдены, работник имеет право на денежную помощь без необходимости увольнения.

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