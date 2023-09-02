Дерматологи назвали 5 мифов о натуральной косметике

Натуральная косметика становится все более популярной среди женщин и мужчин. Но существуют некоторые мифы, связанные с этим продуктом, которые не всегда соответствуют действительности, сообщает Pixel inform.

Один из таких мифов – натуральная косметика на 100% натуральная. Даже органическая косметика содержит около 5% синтетических добавок. Поэтому важно различать понятия "натуральная" и "органическая" косметика.

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Несколько других распространенных мифов в области натуральной косметики:

Она быстро портится. Фактически наличие синтетических добавок позволяет продуктам дольше сохраняться. Она очень дорогая. Производители могут оптимизировать технологический процесс, позволяющий снизить стоимость натуральной косметики. Она всегда гипоаллергенна. Многие природные компоненты могут вызывать аллергическую реакцию. Зеленый логотип и приставка био не всегда свидетельствуют о качестве продукта. Это может являться маркетинговым ходом. Можно приготовить такую косметику на дому. Важно соблюдать осторожность при использовании рецептов из интернета.

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