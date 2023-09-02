Дерматологи назвали 5 мифов о натуральной косметике
Дерматологи назвали 5 мифов о натуральной косметике
Натуральная косметика становится все более популярной среди женщин и мужчин. Но существуют некоторые мифы, связанные с этим продуктом, которые не всегда соответствуют действительности, сообщает Pixel inform.
Один из таких мифов – натуральная косметика на 100% натуральная. Даже органическая косметика содержит около 5% синтетических добавок. Поэтому важно различать понятия "натуральная" и "органическая" косметика.
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Несколько других распространенных мифов в области натуральной косметики:
- Она быстро портится. Фактически наличие синтетических добавок позволяет продуктам дольше сохраняться.
- Она очень дорогая. Производители могут оптимизировать технологический процесс, позволяющий снизить стоимость натуральной косметики.
- Она всегда гипоаллергенна. Многие природные компоненты могут вызывать аллергическую реакцию.
- Зеленый логотип и приставка био не всегда свидетельствуют о качестве продукта. Это может являться маркетинговым ходом.
- Можно приготовить такую косметику на дому. Важно соблюдать осторожность при использовании рецептов из интернета.
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