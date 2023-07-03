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Десантники 77 бригады возле Бахмута устроили "салют" из только что разгруженных боеприпасов врага (видео)

Былим Елена

Десантники 77 бригады возле Бахмута устроили 'салют' из только что разгруженных боеприпасов врага (видео)

Результатом совместной работы аэроразведчиков и артиллеристов близ Бахмута стало уничтожение вражеских боеприпасов, которые враг только успел разгрузить.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и показали видеоликвидации запасов оккупантов.

Аэроразведка заметила, что враг начинает свозить и разгружать свои боеприпасы недалеко от Бахмута. Координаты были переданы артиллеристам.

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Как отметили в командовании, артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили только что доставленные и разгруженные вражеские боеприпасы.

"В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов", – прокомментировал это видео офицер разведывательно-огневого комплекса.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому составу с БК.

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