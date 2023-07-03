Десантники 77 бригады возле Бахмута устроили 'салют' из только что разгруженных боеприпасов врага (видео)

Результатом совместной работы аэроразведчиков и артиллеристов близ Бахмута стало уничтожение вражеских боеприпасов, которые враг только успел разгрузить.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и показали видеоликвидации запасов оккупантов.

Аэроразведка заметила, что враг начинает свозить и разгружать свои боеприпасы недалеко от Бахмута. Координаты были переданы артиллеристам.

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Как отметили в командовании, артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили только что доставленные и разгруженные вражеские боеприпасы.

"В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов", – прокомментировал это видео офицер разведывательно-огневого комплекса.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому составу с БК.

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