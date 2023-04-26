Десерт за 5 минут: рецепт нежного суфле из ряженки

Ряженка является традиционным молочным продуктом украинской кухни. Она производится из натурального молока, которое сначала подвергают пастеризации и получают топленое молоко, которое затем заквашивают специальной кисломолочной закваской. Ряженка очень вкусная и полезная. Суфле из ряженки подойдет и для сладкоежек, и для тех, кто соблюдает диету. Десерт не содержит сахара и делается из простых ингредиентов.

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Ингредиенты:

– 300 мл ряженки (2,5% жирности)

– 50 мл воды

– 1 ст.л. какао

– 10 г желaтина

– подсластитель по вкусу

Способ приготовления:

1. В теплой воде разведите желатин, мешайте до полного растворения.

2. Ряженку и какао смешайте, добавьте подсластитель.

3. Добавьте желатин и взбейте блендером или миксером.

4. Разлейте в креманки и отправьте в холодильник на 2 часа или на полчаса в морозилку.

5. Подавайте украсив фруктами.

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