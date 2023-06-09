Десятки мертвых акул выбросило на британский пляж (фото)

В Великобритании на пляж Престанин выбросило 30 мертвых акул. Морские биологи встревожены, поскольку не могут найти причину этого инцидента и не могут выяснить, от чего акулы умерли.

Как сообщает Daily Star, 6 июня на пляже Престатин в Денбигшире, Северный Уэльс обнаружили около 30 звездных акул-гончих. Биологи начали исследовать, от чего эти рыбы скончались. Роб Деавиль является руководителем проекта программы исследования китообразных, а также занимается исследованием акул, сказал, что существует целый ряд причин. Возможно, они отравились опасными веществами, возможно, умерли и по другим причинам. Однако точную причину смерти ученые не находят.

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"В этом может быть какой-то социальный фактор, какое-то брачное поведение, с которым мы еще не знакомы, могут быть другие факторы, которые мы не можем диагностировать… Хотя это, пожалуй, менее вероятно, учитывая количество животных, найденных вместе за короткий промежуток времени", – сказал ученый.

Остальные британские ученые тоже не смогли "диагностировать" причины смерти акул. Они назвали этот инцидент "тревожным" и начинают собирать данные о подобных случаях.

Напомним, 8 июня в Египте акула напала на туриста в 30 метрах от берега и съела его.

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