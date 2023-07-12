Детский шампунь и еще два средства: Как легко и качественно очистить белую обувь

Белая обувь – идеальный выбор на лето, поскольку она подходит к любому стилю, от спортивного до повседневного. Однако белая обувь имеет тенденцию быстро пачкаться.

Чтобы очистка не превратилась в настоящую проблему, портал santeplus делится надежными советами по восстановлению белья вашей обуви с помощью природных ингредиентов, иногда даже неожиданных. Это быстрые и эффективные способы, которые можно использовать.

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Как почистить белую обувь

Зубная паста: Зубная паста является отличным средством для чистки подошв и краев вашей белой обуви. Просто нанесите немного зубной пасты (лучше белой) на старую зубную щетку, которую вы больше не используете, и хорошо очистите подошвы и края обуви. Тщательно очистите почерневшие грязные участки; Пищевая сода: Для тканевой обуви одним из наиболее эффективных средств является пищевая сода. Этот волшебный порошок отлично удаляет тяжелые пятна как на кожаных, так и на резиновых подошвах. Смешайте 2-3 чайные ложки пищевой соды со 100 мл теплой воды. Окуньте губку в этот раствор и хорошо протрите обувь. На конце промойте тканью, смоченной в чистой воде; Детский шампунь: Детский шампунь известен своей необычайной мягкостью, поэтому он идеально подходит для чистки обуви, особенно имеющих чувствительную текстуру и материал. Если у вас есть тканевая обувь, можете сделать раствор, смешав воду и шампунь. Очистите поверхность с помощью зубной щетки. Если это кожаная обувь, просто окуните тонкую ткань в стакан воды с 2-3 каплями шампуня, а затем легко очистите поверхность.

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