Диетологи назвали овощ, снижающий уровень холестерина и улучшающий иммунитет

Однозначно, тыква является настоящим лидером по количеству полезных веществ среди овощей. Он способствует улучшению иммунитета, поддерживает здоровье желудка и кишечника, и способствует снижению уровня холестерина в организме.

Об этом пишет Радиотрек.

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В общем, выбирая продукты для своего рациона, следует отдавать предпочтение сезонным овощам, поскольку они обладают наибольшим количеством полезных веществ. Тыква признана чемпионом в содержании витамина С, который является важным модулятором иммунной системы. Большое количество волокон в нем делает его полезным для желудка.

Тыкву можно употреблять как самостоятельное блюдо или включить в салаты. Он особенно вкусен в горячих блюдах, таких как запеченная тыква, и также может использоваться для приготовления вкусных каш в холодный период года.

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