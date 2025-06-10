Для части пенсионеров отменили оплату коммуналки: кто попал в список

В 2025 году некоторые пенсионеры будут иметь право на льготы на коммунальные услуги и топливо. Это касается пенсионеров-жителей сельской местности, которые ранее работали в бюджетной сфере.

Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на ПФУ. Итак, в перечень пенсионеров, которые имеют право не оплачивать коммунальные услуги, входят лица, ранее работавшие в сферах:

образования (педагоги),

медицины и фармации,

культуры (библиотекари, работники музеев, клубов),

защиты растений.

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Ключевое требование для получения права на бесплатную оплату коммунальных услуг – среднемесячный доход на одного члена семьи за последние полгода не должен превышать 4 240 гривен. В то же время эта льгота предусмотрена исключительно для пенсионера и не распространяется на других членов домохозяйства.

Как оформить льготы на коммуналку

Пенсионеры могут обратиться за льготой на коммунальные услуги одним из нескольких путей: лично в отделении Пенсионного фонда Украины, через представителя местной власти или в режиме онлайн.

Для назначения льготы нужно подать справку, подтверждающую проживание в сельской местности, а также документальное подтверждение права на льготу. Такой документ предоставляет либо учреждение, где ранее работал пенсионер, либо орган местного самоуправления на основе данных из трудовой книжки.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет.

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