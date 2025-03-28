Dogecoin и XRP резко упали

Криптовалютный рынок снова оказался под давлением после заявлений Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на Канаду и ЕС. Реакция инвесторов не заставила себя ждать – активная продажа цифровых активов повлекла за собой падение котировок. Dogecoin, Ethereum и XRP потеряли более 7% своей стоимости во время утренней азиатской сессии, что стало одним из самых серьезных дневных спадов за последние недели. В то же время Toncoin продемонстрировал положительную динамику, прибавив 5% своей цены. Влияние на рынок усилило и ожидаемое завершение срока действия биткоин-опционов на сумму более 12,2 миллиарда долларов, что может повлечь за собой дополнительную волатильность.

Для криптоэнтузиастов эта ситуация является тревожным сигналом о долгосрочной стабильности цифровых активов в контексте глобальных экономических изменений. Политические решения, связанные с международной торговлей и денежно-кредитной политикой, могут оказывать существенное влияние на инвестиционные приоритеты. Трейдеры вынуждены учитывать не только традиционные рыночные факторы, но и внешние экономические угрозы. Нестабильность традиционных рынков не всегда играет в пользу биткоина как "цифрового золота", поскольку инвесторы в такие периоды могут выбирать более проверенные средства защиты капитала, такие как драгоценные металлы или государственные облигации.

На этом фоне драгоценные металлы снова привлекли внимание инвесторов. Золото превысило отметку в 3 109 долларов за унцию, обновив исторический максимум. Тем временем мировые фондовые рынки демонстрируют нисходящую тенденцию, а индекс MSCI World фиксирует самую длинную серию падений за последний месяц. Для криптосообщества это может означать потенциальное переток капитала в более стабильные активы, хотя возможны и краткосрочные спекулятивные возможности для трейдеров, использующих стратегии на повышенной волатильности.

Ключевым фактором, который может повлиять на крипторынок в ближайшее время, является публикация индекса потребительских расходов (PCE) в США. Этот показатель отражает уровень инфляции, влияющий на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если данные PCE окажутся выше ожиданий, это может спровоцировать дальнейшее усиление монетарной политики, которая ударит по рисковым активам, в частности криптовалютам. В то же время, низкие показатели могут способствовать восстановлению ликвидности и поддержать рост биткоина и других цифровых активов как альтернативного средства сохранения стоимости.

Несмотря на краткосрочную нестабильность, некоторые аналитики предполагают, что текущие события могут создать новые возможности для долгосрочных инвесторов. Если рынок адаптируется к изменениям в глобальной экономике и действиям основных регуляторов, криптовалюты могут вновь стать привлекательными для тех, кто ищет альтернативу традиционным финансовым инструментам. Главный вопрос для криптосообщества сейчас – насколько устойчивой окажется эта отрасль перед внешними экономическими вызовами.

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