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Шоубиз

Доктор Дре получил звезду на Голливудской аллее славы на звездной церемонии

Анастасия Крыщук

Доктор Дре получил звезду на Голливудской аллее славы на звездной церемонии

Легендарный продюсер Доктор Дре получил свою звезду на Голливудской аллее славы, где выступал DJ Big Boy радио Лос-Анджелеса и другие известные рэперы.

Также присутствовали Снуп Догг, Эминем и 50 Cent.

Это полный момент для двух легенд Лос-Анджелеса после того, как доктор Дре, настоящее имя которого Андре Ромелл Янг, появился для Big Boy в 2021 году, когда ведущий был удостоен своей звезды.

Шоубиз