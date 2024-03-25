Доктор Дре получил звезду на Голливудской аллее славы на звездной церемонии

Легендарный продюсер Доктор Дре получил свою звезду на Голливудской аллее славы, где выступал DJ Big Boy радио Лос-Анджелеса и другие известные рэперы.

Также присутствовали Снуп Догг, Эминем и 50 Cent.

Это полный момент для двух легенд Лос-Анджелеса после того, как доктор Дре, настоящее имя которого Андре Ромелл Янг, появился для Big Boy в 2021 году, когда ведущий был удостоен своей звезды.