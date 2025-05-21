Долги за коммуналку: чем угрожают украинцам за границей

Многие украинцы, временно находящиеся за границей, могут иметь невыплаченные долги за коммунальные услуги. И хотя они не находятся в Украине, это не освобождает их от возможных серьезных последствий, связанных с неуплатой.

О том, какие риски могут ожидать должников, рассказала Инна Кучук - начальница управления правового обеспечения продаж СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго". Украинцы за границей, накопившие долги за коммуналку, могут столкнуться с арестом банковских счетов. По словам Кучук, к таким гражданам применяются те же юридические процедуры, что и к должникам, которые находятся в Украине.

Многие обращаются к предприятиям только после того, как уже принято решение суда и счета заблокированы. В таких случаях договориться без участия исполнительной службы не удастся.

"После вынесения судебного решения мировое соглашение можно заключить только через исполнительную службу. Люди ошибочно полагают, что достаточно просто подать заявление и подписать соглашение с нами - это не работает", - отмечает Кучук.

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Как проходит процесс взыскания задолженности

Судебное решение обязательно к исполнению, и поставщик не имеет полномочий его изменять. После решения суда дело передается в исполнительную службу, которая открывает производство, арестовывает счета и, по возможности, взимает имеющиеся на них средства.

Именно государственный исполнитель обращается в суд по утверждению мирового соглашения, но только в рамках открытого производства.

Как избежать проблем

Если человек не проживает в своем доме более 30 дней, он имеет право обратиться в компанию-поставщика с просьбой временно прекратить начисление коммунальных платежей.

Также следует помнить, что исполнительная служба может заблокировать счета, на которые поступает помощь, в том числе и тем, кто служит в ВСУ. Поэтому долги следует решать раньше времени, чтобы избежать неприятных финансовых ограничений.

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