Доплата к пенсии военнослужащим: в ПФУ назвали условия для получения

Военнослужащие различных рангов, включая рядовых, сержантов, старшин и офицеров, а также другие лица, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, имеют право на дополнительную пенсионную выплату.

Об этом рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передает SUD.UA. Там отметили, что военный пенсионер, который занимается несовершеннолетним ребенком, может претендовать на прибавку к пенсии, однако при определенных условиях.

Кто имеет право на надбавку к пенсии

Военнослужащие, кроме тех, кто проходит срочную службу, а также лица рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и другие категории, которые имеют право на пенсию, могут получать дополнительные выплаты. Это может быть как надбавка к пенсии за выслугу лет для неработающих пенсионеров, так и надбавка к пенсии по инвалидности для неработающих лиц с инвалидностью, при условии, что они содержат нетрудоспособных членов своей семьи.

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"К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на надбавку, относятся лица, определенные в пп. А-Д ст. 30 закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность", – разъяснили в ПФУ.

Важные условия для получения пенсии

Прибавку предоставляют только тем членам семьи, которые:

не получают пенсию по солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования,

не получают государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, а также лицам с инвалидностью,

не получают государственную социальную помощь для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью,

не получают пособие на детей для одиноких матерей.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто имеет право и как подать заявку на льготы для семей УБД в 2024 году.

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