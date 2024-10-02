Доплаты к пенсии после 65 лет: на какие надбавки имеют право украинцы

Граждане Украины, достигшие возраста 65 лет и имеющие соответствующий страховой стаж, должны получать пенсию, составляющую не менее 40% от их зарплаты. Кроме этого, им полагаются доплаты, связанные с возрастом.

Если пенсия украинца, который достиг 65-летнего возраста, меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляется доплата до этого уровня, сообщают в Пенсионном фонде. Об этом пишет 24 Канал.

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Например, при минимальной зарплате 8 000 гривен пенсионная выплата должна быть не менее 3 200 гривен. Однако сейчас фактический минимальный размер пенсии составляет 3 370 гривен.

Обратите внимание! Если пенсия поступила в неполном объеме, доплата осуществляется автоматически и обращаться лично в Пенсионный фонд Украины не нужно.

Также стоит отметить, что по достижении 70 лет пенсионерам автоматически начисляются возрастные доплаты. Сумма этих выплат зависит от возраста пенсионера и постепенно возрастает:

пенсионеры от 70 до 74 лет получают 300 гривен дополнительно;

люди в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионеры старше 80 лет – 570 гривен.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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