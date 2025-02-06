Досрочная пенсия для УБД: что нужно знать и как оформить

Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Украине, имеют возможность оформить пенсию по возрасту раньше установленного срока. Размер выплат определяется двумя ключевыми показателями.

В частности, учитывается общая продолжительность страхового стажа, а также уровень заработка, с которого осуществлялись страховые взносы. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В соответствии с законодательством Украины, участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию:

мужчины по достижении 55-летнего возраста при условии, что их страховой стаж составляет не менее 25 лет;

женщины в 50 лет, если они приобрели не менее 20 лет страхового стажа.

К пенсиям участников боевых действий дополнительно предусмотрены:

надбавка в размере 25% прожиточного минимума, определенного для нетрудоспособных лиц;

целевую денежную помощь на проживание в сумме 40 гривен;

ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии в случае, если общая сумма пенсионных выплат не достигает установленного уровня.

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Как УБД оформить досрочную пенсию

Чтобы оформить пенсию для участников боевых действий, необходимо предоставить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате (денежное довольствие) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Заявление о назначении или перерасчете пенсии для УБД подается через веб-портал электронных услуг ПФУ или непосредственно в любом сервисном центре ПФУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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