Дроны долетели до Подмосковья: целью был Чкаловский аэродром (видео)

В ночь на 12 августа российские СМИ и местные жители сообщили об атаке беспилотников на военный аэродром Чкаловский, расположенный в Подмосковье.

Информацию об инциденте подтвердили как местные жители, так и пророссийские пропагандистские каналы. По их данным, в городе Щелково, где расположен аэродром, была объявлена воздушная тревога, слышались взрывы.

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Пропагандисты утверждают, что российские силы ПВО успешно отразили атаку, однако официального подтверждения этой информации от российских властей пока не поступало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не комментировал сложившуюся ситуацию.

Аэродром Чкаловский является стратегически важным объектом для русской армии. Он используется для базирования военных транспортных самолетов и является одним из самых близких к Москве аэродромов.

Минобороны России тем временем в утренней сводке сообщило, что за ночь силы ПВО "уничтожили 18 украинских БПЛА" над Курской, Белгородской и Воронежской областями

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил об уничтожении четырех БПЛА на юго-западе Ростовской области. По его словам, пострадавших нет.

Минобороны оккупантов не упоминает о дронах, о которых написал губернатор Ростовской области, а также об атаке БПЛА на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

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