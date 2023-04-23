Эфирное масло и тальк: удачные альтернативы дезодоранту

Если у вас аллергия на дезодоранты – лучше всего использовать дезодоранты – кристаллы, которые полностью органичны. Но есть ситуации, когда возможности купить средство от запаха пота нет, поэтому мы подскажем несколько средств, которые можно использовать, как альтернативу дезодоранту.

Пищевая сода.

Разведите полчайной ложки соды в двух чашках воды. Протирайте жидкостью подмышки утром – раствор на весь день избавит вас от неприятного запаха.

Тальк или детская присыпка

Присыпка и тальк хорошо впитывают влагу и устраняют неприятный запах.

Сок лимона

Протирайте им подмышки – это поможет уничтожить бактерии и тем самым устранить неприятный запах. Но! Лимонный сок можно использовать только на кожу без раздражений. Аллергикам тоже желательно воздерживаться от этого метода.

Ромашка

Возьмите 50 г ромашки и залейте кипятком литром. Настаивайте час. Добавьте соду, перемешайте и дождитесь охлаждения. Жидкостью протирайте подмышки.

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Кукурузный крахмал

Принцип действия аналогичен тальку и детской присыпке. Можно добавить в крахмал несколько капель эфирного масла для приятного аромата.

Эфирное масло

Масло не устраняет потоотделение, но борется с неприятным запахом. Лучше всего подходят кипарисовое, чайного дерева, бергамотовое, лимонное и лавандовое эфирное масло.

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