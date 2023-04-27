Экологическое и действенное: как сделать средство для мытья посуды на основе горчицы

В магазинных жидкостях для мытья посуды много химических веществ, которые могут плохо влиять на здоровье и сушить кожу. Поэтому UaPortal предлагает вам изготовить экологичное средство для мытья посуды своими руками.

Вода и горчица

Возьмите 1 литр горячей воды и 2 столовых ложки горчичного порошка. Перемешайте. Должен образоваться раствор с густой пеной, который прекрасно отмывает посуду. Такой горчичный раствор можно заливать в посудомойку, в качестве альтернативы таблетке для посудомойки.

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Хозяйственное мыло и глицерин

Возьмите пол-литра горячей воды, 1 ст. л. разведенного спирта или водки, 4 ст. л. глицерина и 25 г натертого на мелкую терку хозяйственного мыла. Поставьте стружку на водяную баню до полного растворения. Периодически помешивайте. Слейте воду.

Охладите мыльную смесь, добавьте глицерин и разведенный спирт или водку. Смешайте. Образующуюся пену в процессе перемешивания снимите, а жидкость перелейте в емкость и оставьте на несколько часов для настаивания.

Сода и перекись водорода

Возьмите стакан горячей воды, половину столовой ложки перекиси водорода и половину столовой ложки пищевой соды. Соду растворите соду в стакане воды, смешайте. Перелейте жидкость в бутылку.

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