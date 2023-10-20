Эксперты назвали лучшее время для полива орхидей осенью и зимой

Один из аспектов ухода за орхидеями, о котором большинство людей ошибается, это то, как часто их поливать. Переувлажнение орхидей может привести к загниванию корней, кашевидных, черных или коричневых корней, поникающим листьям и опаданиям почек.

В осенне-зимние месяцы владельцам комнатных цветов нужно реже поливать орхидеи. Об этом сообщает Express.co.uk.

Проверяйте растение каждые 10 дней. Если кора или почва кажутся сухими, дайте ей немного теплой, не холодной воды.

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Некоторые считают, что использование кубиков льда является эффективным способом увлажнения орхидей без чрезмерного полива, однако использование льда или слишком холодной воды может привести к шоку для корней. Всегда давайте воде из-под крана достичь комнатной температуры.

Лучше поливать орхидею утром, чтобы любые случайные брызги на листьях должны были высохнуть во время высоких температур в течение дня. Если вы переувлажнили орхидею, и у нее развилась корневая гниль, нужно дать растению высохнуть.

Для цветущих орхидей владельцу придется подождать, пока она закончит цветение, чтобы решить проблему. Удалите части проблемных корней с помощью стерильного ножа, а затем пересадите растение в горшок со свежей смесью.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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