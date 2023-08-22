Эксперты объяснили, как легко выгнать крыс с дачи без яда

Выгнать крыс из садов и открытых помещений может быть затруднительно. Впрочем, совсем не обязательно использовать агрессивную химию или яд.

Существует ряд естественных методов, которые помогут избавиться от крыс. Об этом сообщает Express.co.uk.

Как правило, крысы не засиживаются надолго, если нет пищи, однако сады могут быть идеальным местом, где они могут укрыться и строить гнезда. Однако на помощь могут прийти подручные средства.

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Лук

Хотя крыс привлекает еда, крысы на самом деле не любят лук. Простой запах лука – один из лучших нетоксичных способов избавиться от крыс из вашего огорода.

Едкий запах может отпугивать крыс и препятствовать им зайти в сад. Нарежьте несколько луковиц на ломтики и разложите эти ломтики по краю сада или вблизи любых видимых точек входа.

Перья совы

Исследования показали, что крысы достаточно умны, чтобы ощущать угрозы в своем окружении. Прекрасный способ отпугнуть крыс – разместить перья их природных хищников ближе к местам их обитания или вблизи любых видимых точек входа в сад.

Эфирные масла

В частности, можно использовать перечную мяту, эвкалипт и цитронеллу, которые достаточно сильны, чтобы убедить крыс. Просто смешайте выбранное эфирное масло в бутылке с распылителем, используя одну часть эфирного масла на девять частей воды. Распылите смесь по краям сада и в любом месте, где водятся крысы.

Аммиак

Аммиак прекрасно отпугивает крыс благодаря своему очень резкому запаху. Смешайте немного аммиака с водой в миске, а затем поставьте эту миску наружу вблизи места обитания крыс.

Стальная вата

Стальную вату можно использовать для блокировки точек доступа в сады. Если есть видимые точки доступа, куда, как вы знаете, входят и выходят крысы, засуньте в эти щели стальную вату.

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