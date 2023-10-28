Эксперты объяснили, как правильно хранить лимоны: будут сочными месяц

Из лимонов можно выжать сок, цедру или нарезать ломтиками для приготовления. Они имеют гораздо более долгий срок хранения в холодильнике, однако все не так просто.

По словам Анины фон Хефтен, соучредительницы службы доставки еды Farm to the People, свежие лимоны лучше всего хранить в герметичных контейнерах. Об этом сообщает Express.co.uk.

Герметичная тара помогает фруктам оставаться более сочными и дольше сохранять влажность. Это в свою очередь, замедляет процесс созревания.

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Холодная среда в холодильнике сохраняет мягкую текстуру кожуры. Когда лимоны более свежие, они более сладкие и менее кислые, чем когда они начинают высыхать, что происходит быстрее комнатной температуры.

Чтобы сохранить разрезанный лимон, накройте срез полиэтиленовой пленкой и поместите фрукты в герметичный контейнер.

Напомним, лимон является отличным природным средством для уборки, но есть некоторые вещи, которые следует избегать чистить лимонным соком.

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