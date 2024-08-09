Есть ли право на отсрочку у трудоустроенных, которые ухаживают за человеком с инвалидностью: ответ юриста
Военнообязанные граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации, чтобы иметь возможность заботиться о своих родственниках, включая родителей с ограниченными возможностями. Это право сохраняется независимо от того, имеют ли они официальное место работы. Однако они не будут иметь права на получение государственной помощи за опеку над лицом с инвалидностью.
Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
В связи с введением военного положения в Украине была начата всеобщая мобилизация лиц, подлежащих воинской обязанности.
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Некоторые лица, относящиеся к категории военнообязанных, могут воспользоваться правом на отсрочку по определенным основаниям, включая необходимость опеки над членами семьи с ограниченными возможностями.
Не аннулирует ли официальная работа право на отсрочку
Иногда люди, которые опекают своих нетрудоспособных родителей, также еще и официально трудоустроены. Это создает для них некоторые проблемы.
"Если сын будет официально трудоустроен, то он не сможет получить справку о компенсации за уход на непрофессиональной основе", – разъяснил Юрий Айвазян.
Однако, по словам эксперта по праву, это не влияет на их право на получение отсрочки.
"Однако для оформления отсрочки он может получить акт установления факта ухода (Приложение 8 к постановлению КМУ №560)", – отметил адвокат.
Напомним, ранее UAportal писал, кому могут отменить отсрочку от мобилизации с 1 августа.
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